В пятницу фирма Delavue, о которой в газете Eesti Päevaleht и на портале Delfi вышла статья "Под прикрытием салона красоты в центре Таллинна действует ”фабрика кредитов", прислала в редакцию свой комментарий.

"К нам в центр DeLavue приходят женщины на ознакомительную процедуру, где им предлагают разные возможности ухода за собой. Есть несколько способов оплаты: есть внутренний договор и есть кредитный договор. Каждый взрослый человек осознанно и самостоятельно выбирает, каким способом заниматься своей внешностью. Мы работаем по стандартной бизнес-модели. Перекидывание ответственности за свои поступки не есть поведение взрослого человека", — написала Наталья Косарева, менеджер по развитию DeLavue.

По ее словам, в день в салон приходит около 20 человек, и далеко не все принимают решение остаться на обслуживании: "Это позиция людей и мы ее уважаем".

"Весь мир работает по системе кредитования, начиная от продажи пылесосов и заканчивая протезированием зубов. В этом списке для наших женщин услуги красоты почему-то уходят на второй план. Не стоит забывать, что внешность и здоровье имеют первостепенное значение в жизни женщины. Хотим отметить, что предоставляем нашим клиентам качественные услуги", — добавила Косарева.

На вопрос Delfi о том, есть ли медицинское образование у персонала салона, менеджер по развитию ответила: "У персонала Delavue есть соответствующее образование в зависимости от выполняемых обязанностей".

Несколько читателей написали Delfi, что в салоне не показывают прейскурант услуг. Косарева заверила, что прейскурант находится на рецепшн и в отделе заключения договоров в открытом доступе.

Напомним, что журналист EPL побывала в салоне, где косметолог Екатерина сообщила ей о первой или второй стадии купероза, и это еще можно вылечить. Для окончательного диагноза они отправились в соседний кабинет к диагносту, который подтвердил опасения. После этого началось проведение бесплатной процедуры. Процесс сопровождался разговорами Екатерины о слабых капиллярах, необходимости остановить развитие купероза, опасности микроинсульта.

На вопрос Delfi о том, как по состоянию лица можно определить предрасположенность к микроинсульту, Косарева ответила, что "целью диагностики не является определение состояния здоровья".