Салон Delavue. История еще одной женщины и некоторых изменений

Клиенты салона красоты Delavue берут кредит, в основном, в LHV, но иногда им пытаются "предложить" и рассрочку с более высокой ставкой затратности от Liisi.ee. Одна из таких женщин решила не сдаваться и в итоге у нее получилось аннулировать договор, пишет Eesti Päevaleht.

Юлле Окас попала в салон Delavue как и все другие клиенты: ей позвонили и пригласили на бесплатную процедуру. Женщина решила попробовать услугу, не последнюю роль сыграло и то, что салон находится в престижном месте.

"Не знаю, почему согласилась"

”Мне сказали прийти в отель Radisson, и что в их распоряжении находится весь четвертый этаж”, — рассказывает женщина. Первое впечатление о салоне было положительным: красивые интерьер, кофе и чай. А вот в кабинете началась "обработка": ”у вас купероз”. Будучи в силу специфики своей работы знакома с медицинской терминологией, Окас поняла, что в разговоре косметолога Ирины что-то не так. ”Она не была в курсе состава кожи”, — отметила клиентка. Далее ее, как и других, отвели в кабинет ”диагностики” и сообщили о плохом состоянии кожи. ”Я никогда в жизни не замечала на своей коже свидетельствующих о куперозе кровеносных сосудов, но распечатка с аппарата показала всеобъемлющий купероз”, — рассказывает Окас. Из всех клиентов, о которых писал Delfi и Eesti Päevaleht, ей поставили самый дорогой диагноз: ”лечение” обойдется аж в 5000 евро, которые необходимо взять в рассрочку в Liisi.ee. „О том, чтобы оплатить разом, речи не было. Сразу стали предлагать кредит. Я сказала, что такой кредит брать не буду". Косметолог поинтересовалась, а какой же кредит госпожа Окас готова взять? Женщина отказывалась от называемых сотрудником сумм, но в итоге ей предложили чуть менее 1000 евро на полтора года и она согласилась.

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”В других салонах и парикмахерских мы же не платим в рассрочку, так что я даже не знаю, почему согласилась и подписала. Наверное, была на эмоциях”, — сказала она и добавила, что у нее с собой даже не было очков, чтобы внимательно прочитать договор.

Стала изучать бумаги и ужаснулась

Придя домой, женщина надела очки и стала изучать бумаги. В салоне ей сказали, что Delavue действует во многие странах Европы, но поиск показал, что интернету ни один другой салон с таким названием неизвестен. Затем Окас с ужасом обнаружила, что затратность взятого ею кредита составляет целых 34%, о чем в салоне ей не сказали ни слова. ”Это разозлило меня”, — говорит женщина. Она направила в салон по электронной почте письмо с требованием аннулировать договор. В качестве получателей указала и Департамент защиты прав потребителей и Koduliising OÜ, а также отметила, что в случае необходимости обратится в СМИ. В отличие от многих других клиентов Delavue, ей лаконично ответили, что договор аннулирован.

Салону запрещено ссылаться на Radisson

Происходящее в салоне стало достоянием общественности неделю назад. Тогда как администратор здания Eften Capital, так и LHV сказали, что встретятся с представителями Delavue и обсудят дальнейшие действия.

Исполнительный директор Eften Capital Вильяр Аракас сообщил, что салон более не имеет права презентовать себя, используя название отеля Radisson, о чем они в пятницу заключили письменное соглашение. На данный момент у арендодателя нет юридического основания для расторжения договора об аренде, так как салон исправно выполнял свои обязанности в отношении него. ”В случае нарушения договоренности у нас возникнет основание для расторжения договора”, — сказал Аракас.

Штрафа в 30 евро больше нет

Переговоры LHV и Delavue закончились тем, что салон отказывается от штрафа размером в 30 евро, который ранее запрашивал за прекращение договора. Другие действия проконтролировать будет сложнее. ”Мы общались с Delavue и представили им свои требования по улучшению процесса продажи и обслуживания, исполнение которых являются предпосылкой для продолжения нашего сотрудничества. Мы ждем от партнера ответных шагов, после чего примем дальнейшее решение. Предприятие пообещало отказаться от штрафа в 30 евро за прекращение договора и заверило нас, что не вводит клиентов в заблуждение продажей медицинских услуг и не запугивает болезнями”, — сказала руководитель LHV Finance Неэле Роосталу.

Поскольку запугивание болезнями и склонение к взятию кредита происходит за закрытыми дверьми косметологического кабинета, LHV не сможет проконтролировать, будет ли салон исполнять свое обещание, и, если да, то в какой степени. Это могут проконтролировать лишь сами клиенты.

Издание задало LHV также вопрос о моральной стороне такого бизнеса. ”Важно отметить, что сотрудничество LHV Finance и Delavue касается услуги по предоставлению рассрочки. LHV не имеет прямого отношения к основным услугам, предлагаемым салоном. Кроме того, рассрочка является для клиента лишь одним из возможных способов оплаты. Мы провели основательную проверку продаж услуг по рассрочке, а также регулярно проводим обучение персонала. По итогам проверки у нас нет оснований полагать, что предприятие нарушает правила по предложению услуг по рассрочке”, — сказала Роосталу.

Liisi.ee проблемы не видит

Третьей связанной со схемой Delavue фирмой является еще один партнер по кредиту OÜ Koduliising, предлагающий рассрочку Liisi.ee. Фирма рекламирует себя как надежную, дружелюбную по отношению к клиентам и гибкую, однако никакой проблемы в данном случае не видит. ”Мы не видим в этом проблемы и продолжим наше сотрудничество”, — сказала исполнительный директор Koduliising Келли Веске.

Delavue рекламирует себя клиентам как международный косметологический центр, который наряду с Эстонией действует также в России, Литве и Латвии. Однако, если запросить конкретные адреса, представители фирмы начинают идти в отказ. ”Данная информация не соответствует действительности. Также ни у кого из членов правления и учредителей нет бизнеса в области косметологии и медицины”, — сообщили в Delavue. Тем не менее, в это же время на портале CV Keskus висит объявление с упоминанием международных представительств Delavue.

Kuvatõmmis

Фирма по-прежнему отказывается обнародовать точное количество заключенных у них в офисе кредитных договоров, а также не желает комментировать свою бизнес-модель. Представители салона сравнивают свою деятельность с автолизингом, забывая о том, что ни в одном автосалоне клиентам не говорят о том, что у них возникнут проблемы со здоровьем, если они не купят себе машину.

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