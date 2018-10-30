Сага Рандъярв продолжается: сменит ли Индрек Саар совет Eesti Kontsert?

В ближайшее время министр культуры Индрек Саар встретится с состоящим из пяти членов советом Eesti Kontsert, и выяснится, продолжит ли работу эта пятерка или нет.
Совет под ударом в связи с выборами руководителя Eesti Kontsert. Сначала единогласно дали зеленый свет Лайне Рандъярв, но на прошлой неделе конкурс признали недействительным. Рандъярв считает, что с ней поступили несправедливо, он также наняла юриста.
Индрек Саар сказал в прошлый четверг на пресс-конференции правительства, что совет должен объяснить свои соображения. Он отметил, что вопрос в том, мог ли совет избежать этой ситуации при помощи более четких правил. Он попросил у совета обзор того, как планировали процесс.
Сегодня руководитель отдела коммуникации Министерства культуры Меэлис Компус подтвердил Delfi, что Саар ознакомился с обзором произошедшего от председателя совета Индрека Лаула, но прежде он не считает корректным давать публичные комментарии, пока он не встретился с членами совета и не получил полную ясность в вопросе. "Для встречи сейчас ищут время и затем примут решение о дальнейших шагах".
На вопрос, может ли встреча состояться сегодня, Компус отметил: "Желание министра не затягивать с этим, и для этого сейчас ищут первую возможность".
По сведениям Delfi, встреча, очевидно, состоится сегодня вечером. Кроме Индрека Лаула, в совет входят Маргус Пяртлас, Теа Варрак, Марика Туузис и Мадли-Лийз Партс.
Именно Партс от имени совета высказывалась в СМИ, сам Лаул парировал вопросы и молчал. На прошлой неделе он также не ответил на вопрос, должен ли он в данной ситуации сам подать в отставку.
Из устава Eesti Kontsert видно, что это решать министерству. Учредителем целевого учреждения Eesti Kontsert является Эстонская Республика, от имени которой права учредителя осуществляет Министерство культуры. В уставе значится: "Осуществляющий права учредителя может отозвать члена совета в любое время, вне зависимости от причины". То есть именно министерство во главе с Сааром может отзывать совет, утверждать новых членов.