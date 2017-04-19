Саар: общественный сектор должен быть примером равного обращения

Сегодня, 19 апреля, отмечается День многообразия, цель которого — обратить внимание на ценность многообразия, важность и исключительность каждого человека в организации и в обществе в целом. По словам министра культуры Индрека Саара, в защите ценностей многообразия и равного обращения важную роль играет общественный сектор, а также работодатели.

"Чем лучше мы знаем, замечаем, признаем значимость живущих в Эстонии людей вне зависимости от их пола, расы, национальности, возраста, ограниченных возможностей, сексуальной ориентации, а также вероисповедания и политических убеждений, тем более цельным, безопасным, инновационным и стабильным будет наше государство. Важную роль здесь играет общественный сектор и работодатели, которые, представляя эти принципы и ценности, а также являясь личным примером, могут способствовать формированию более гармоничного общества", — сказал министр культуры Индрек Саар.

День многообразия отмечают многие предприятия и организации по всей Эстонии, которые подписали соглашение о многообразии, поддерживают и соблюдают на рабочем месте принципы многообразия и равного обращения. Впервые День многообразия отмечался в 2015 году.

По инициативе Министерства культуры, Фонда интеграции и Центра по правам человека сегодня многие действующие в Эстонии общества национальных культур посетят изъявившие желание учреждения и предприятия, чтобы рассказать о своей культуре, представить танцы и песни, рукоделие и кулинарные традиции.

Также Министерство культуры и Фонд интеграции недавно запустили кампанию многообразия, чтобы поощрить молодежь с неэстонским родным языком участвовать в конкурсе и работать на должностях в общественном секторе. Также мы хотим призвать общественный сектор больше уделять внимания многообразию трудовых коллективов.

Соглашение о многообразии было инициировано в 2012 году Институтом права Таллиннского технического университета, а также 17 предприятиями, которые были среди первых присоединившихся. Министерство культуры подписало соглашение в 2015 году. Деятельность, связанную с соглашением, координирует Эстонский центр по правам человека.