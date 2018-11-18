С юбилеем! Эстония поздравит Латвию исполнением гимна и поднятием флагов

”Наши ближайшие соседи отмечают сегодня столетний юбилей. Латвию и Эстонию связывает единая история и сложный путь к свободе. Своих добрых друзей Эстонская Республика поздравит исполнением государственного гимна Латвии”, — сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу.

Члены Правительства Республики соберутся на церемонию поздравления во внутреннем дворе посольства Латвии в 11:00 и исполнят в сопровождении камерного хора Collegium Musicale и оркестра Сил обороны гимн Латвии „Dievs, svētī Latviju”.

В воскресенье, 11 ноября, в честь столетия Латвийской Республики в Эстонии будут подняты государственные флаги.

Сине-черно-белые флаги поднимут все государственные и муниципальные учреждения, а также общественно-правовые юридические лица. ”Кроме государственных и муниципальных учреждений флаг Эстонии могут вывесить все домохозяйства, предприятия и организации”, — отметил советник по символике Государственной канцелярии Герт Уйбоаэд. Флаги будут вывешены не позднее восьми часов утра, а спущены на закате.