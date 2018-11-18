18.11.2018, 09:00

С юбилеем! Эстония поздравит Латвию исполнением гимна и поднятием флагов

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Läti president Andris Bērzinš Eestis
Foto: Taavi Arus

Сегодня, 18 ноября, отмечается столетний юбилей Латвийской Республики, поздравления соседнему государству будут переданы в посольстве Латвии в Таллинне, где члены Правительства Республики исполнят гимн Латвии.

”Наши ближайшие соседи отмечают сегодня столетний юбилей. Латвию и Эстонию связывает единая история и сложный путь к свободе. Своих добрых друзей Эстонская Республика поздравит исполнением государственного гимна Латвии”, — сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу.

Члены Правительства Республики соберутся на церемонию поздравления во внутреннем дворе посольства Латвии в 11:00 и исполнят в сопровождении камерного хора Collegium Musicale и оркестра Сил обороны гимн Латвии „Dievs, svētī Latviju”.

В воскресенье, 11 ноября, в честь столетия Латвийской Республики в Эстонии будут подняты государственные флаги.

Сине-черно-белые флаги поднимут все государственные и муниципальные учреждения, а также общественно-правовые юридические лица. ”Кроме государственных и муниципальных учреждений флаг Эстонии могут вывесить все домохозяйства, предприятия и организации”, — отметил советник по символике Государственной канцелярии Герт Уйбоаэд. Флаги будут вывешены не позднее восьми часов утра, а спущены на закате.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ФОТО и ВИДЕО: Тянак прервал Ралли Австралии, но завоевал бронзу

18.11.2018
В Австралии завершился чемпионат мира по авторалли. Шестой год подряд чемпионский титул завоевал француз Себастьен Ожье ("Форд"). Эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота") в заключительный день австралийского ралли сошел с дистанции, завоевав, как и год назад, бронзу чемпионата мира.
Подробнее


С юбилеем! Эстония поздравит Латвию исполнением гимна и поднятием флагов

18.11.2018
Сегодня, 18 ноября, отмечается столетний юбилей Латвийской Республики, поздравления соседнему государству будут переданы в посольстве Латвии в Таллинне, где члены Правительства Республики исполнят гимн Латвии.
Подробнее

IKEA вот-вот придет на эстонский рынок – чем это грозит местным продавцам мебели

17.11.2018
30 августа в Риге с большим ажиотажем открылся первый в странах Балтии магазин шведского мебельного гиганта IKEA. Жители Эстонии из числа поклонников этой фирмы тоже не остались равнодушными к новости, устремившись туда за покупками. До сих пор ближайшая IKEA была в Хельсинки. Латвия хоть и дальше, но поехать туда даже проще — не нужен паром. На церемонии открытия в Риге член правления концерна Ханспетер Цурхер заявил, что следующий магазин появится в Эстонии. Правда, без какой-либо конкретики. Согласно инсайдерской информации, открытие планируется на следующий год.
Подробнее

Осенний откос: по каким причинам чаще всего освобождают от службы в армии или дают отсрочку?

17.11.2018
В середине октября наша газета писала о том, что в Палдиски служит солдат, которого комиссия Департамента оборонных ресурсов признала годным, а врачи Сил обороны впоследствии выяснили, что он практически ничего не видит. ”Все диагнозы и операции были указаны в медкарте, почему они этого не увидели, непонятно?” — возмущается мама Эдуарда. 23 октября после очередного посещения врача было вынесено решение комиссовать его по зрению.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106102003
151,20 €
90,72 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Cameleon
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
111,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107182004
124,20 €
74,52 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €

От Пирккала — до Талдыкоргана: друзья эстонских городов разбросаны по всей Земле. Длинное, но очень познавательное выходное чтиво

17.11.2018
Дружба между городами — она как дружба между людьми: завязывается и развивается, крепнет и затухает, приносит и положительные эмоции, и заставляет понервничать. А порой дружеские связи разрывает… война. Но не обязательно: ”Друзей нельзя забывать: ни в горе, ни в радости. С друзьями всегда следует поддерживать связь”, считает, например, город Вильянди.
Подробнее

Певца Евгения Осина нашли мертвым в его квартире

17.11.2018
Скончался Евгений Осин. Певцу было 54 года. Причина смерти исполнителя пока неизвестна. Евгения нашли мертвым в его квартире. Данную информацию телеграмм-каналу LifeShot подтвердил директор певца, сообщает "Дни.ру".
Подробнее

Депрессия, шизофрения и разговоры о смерти: история парня, которого фотографировали в душевой и выкладывали снимки в интернет

17.11.2018
Консультант на основании личного опыта Мадис Лаос (30) рассказал, как его фотографировали в душевой его школы, какой за этим последовал стресс, и как в конечном итоге все это вылилось в тяжелую болезнь. Мы публикуем историю Мадиса его собственными словами. Записала журналист Лаура Маллене.
Подробнее


ВИДЕО: Чемпионам Эстонии нашлась работенка на питерской улице

18.11.2018
Баскетболистам таллиннского "Калев/Крамо", прибывшим в Санкт-Петербург на поединок регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Зенитом", пришлось показать свою силу на питерской улице еще накануне матча.
Подробнее