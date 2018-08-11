11.08.2018, 15:50

С юбилеем, ЭР! Юри Ратас примет участие в эстонско-финском велозаезде в Хельсинки

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rus.delfi.ee
EST
Donna ratas
Foto: Madis Veltman

Завтра, 12 августа, премьер-министр Эстонии Юри Ратас и премьер-министр Финляндии Юха Сипиля примут участие в проходящем в Хельсинки эстонско-финском велозаезде, который посвящен дружественным отношениям Эстонии и Финляндии и является частью празднования столетия Эстонской Республики, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

В рамках мероприятия состоится встреча премьер-министров, на которой премьер-министры обсудят двусторонние отношения, актуальные для Европейского союза вопросы и опыт председательства Эстонии в Совете ЕС. Сипиля даст обзор подготовки Финляндии к председательству в Совете ЕС, которое страна примет во второй половине 2019 года.

По словам премьер-министра Ратаса, Финляндия и Эстония являются отличными друзьями. ”Юбилейный год предоставил нам много возможностей праздновать вместе с соседями и тем самым еще более сблизил нас. Совместный велозаезд является еще одним отличным примером разделяемых нами ценностей, к которым относятся радость движения и красивая природа”, — сказал Ратас.

Участники велозаезда могут выбрать дистанцию длиной 24,2 км, посвященную Дню независимости Эстонии, или 100-километровую дистанцию, посвященную столетию Эстонии. Ратас и Сипиля дадут старт 100-километровому заезду в 10.30 утра, а сами проедут дистанцию в 24,2 км.

Участников велозаезда, который начнется в хельсинкском парке Кайвопуйсто, на финише обеих дистанций ждет пикник. Музыкальное сопровождение обеспечивают известный финский ударник Кари Паавота, вместе с которым на сцену поднимутся эстонский певец Сильвер Лаас и басист Янно Трумп, а также финские виртуозы джаза Микко Петтинен и Аки Хаарала.

Организаторами эстонско-финского заезда являются финская Госканцелярия и оргкомитет ”Эстонской Республике — 100” в сотрудничестве с Cycle Club Helsinki.

Tallinn Hockey weekend
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