С юбилеем, ЭР! Юри Ратас примет участие в эстонско-финском велозаезде в Хельсинки

В рамках мероприятия состоится встреча премьер-министров, на которой премьер-министры обсудят двусторонние отношения, актуальные для Европейского союза вопросы и опыт председательства Эстонии в Совете ЕС. Сипиля даст обзор подготовки Финляндии к председательству в Совете ЕС, которое страна примет во второй половине 2019 года.

По словам премьер-министра Ратаса, Финляндия и Эстония являются отличными друзьями. ”Юбилейный год предоставил нам много возможностей праздновать вместе с соседями и тем самым еще более сблизил нас. Совместный велозаезд является еще одним отличным примером разделяемых нами ценностей, к которым относятся радость движения и красивая природа”, — сказал Ратас.

Участники велозаезда могут выбрать дистанцию длиной 24,2 км, посвященную Дню независимости Эстонии, или 100-километровую дистанцию, посвященную столетию Эстонии. Ратас и Сипиля дадут старт 100-километровому заезду в 10.30 утра, а сами проедут дистанцию в 24,2 км.

Участников велозаезда, который начнется в хельсинкском парке Кайвопуйсто, на финише обеих дистанций ждет пикник. Музыкальное сопровождение обеспечивают известный финский ударник Кари Паавота, вместе с которым на сцену поднимутся эстонский певец Сильвер Лаас и басист Янно Трумп, а также финские виртуозы джаза Микко Петтинен и Аки Хаарала.