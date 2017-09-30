30.09.2017, 16:00

С воскресенья в тюрьмах Эстонии будет запрещено курение

 (7)
rus.delfi.ee
EST
Moskva, kevad 2010 015
фото иллюстративноеFoto: Denes Kattago

В соответствии с подписанным год назад министром юстиции Урмасом Рейнсалу постановлением, с 1 октября 2017 года в тюрьмах Эстонии будет запрещено курение. Запрет будет действовать как на заключенных и арестованных, так и на обслуживающий персонал, передает rus.err.ee.


До сих пор в тюрьмах было разрешено курить до трех сигарет в день только на прогулке. Согласно новому порядку, в тюрьмы будет запрещено приносить все табачные изделия и связанные с ними товары для курения.

Как ранее сообщал портал rus.err, поскольку курение в тюрьмах Эстонии запрещалось поэтапно и постепенно, руководство тюрем не опасается массовых протестов и выступлений против этого нововведения.

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