С воскресенья в тюрьмах Эстонии будет запрещено курение

В соответствии с подписанным год назад министром юстиции Урмасом Рейнсалу постановлением, с 1 октября 2017 года в тюрьмах Эстонии будет запрещено курение. Запрет будет действовать как на заключенных и арестованных, так и на обслуживающий персонал, передает rus.err.ee.



До сих пор в тюрьмах было разрешено курить до трех сигарет в день только на прогулке. Согласно новому порядку, в тюрьмы будет запрещено приносить все табачные изделия и связанные с ними товары для курения.

Как ранее сообщал портал rus.err, поскольку курение в тюрьмах Эстонии запрещалось поэтапно и постепенно, руководство тюрем не опасается массовых протестов и выступлений против этого нововведения.