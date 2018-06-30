С воскресенья в Пирита закрывается пункт приема отходов бытовой техники и электроники

С 1 июля закрывается расположенный около пиритаского магазина Selver пункт приема отходов бытовой техники и электроники.

Сдать эти отходы можно будет на Парнамяэскую станцию отходов по адресу: улица Пярнамяэ, 36.

Мелкие отходы (не более 25 см в длину) можно будет сдать в пункте, расположенном внутри магазина Selver. Оставлять эти отходы на автостоянке у магазина категорически запрещено, и соблюдение запрета находится под особым вниманием муниципальной полиции.

Отходы электроники принимают и все остальные станции отходов в Таллинне. Почти в каждом супермаркете есть ящики для сбора маломерных отходов (батареек, аккумуляторов), их должны принимать и магазины, торгующие электроникой.

Однако условием сдачи отходов бытовой техники и электроники является комплектность сдаваемого изделия (отсутствовать могу лишь маловажные детали, вроде ручек, кабелей питания и пр.).