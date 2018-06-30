30.06.2018, 16:38

С воскресенья в Пирита закрывается пункт приема отходов бытовой техники и электроники


rus.delfi.ee
EST
Prügimägi linnahalli taga
Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

С 1 июля закрывается расположенный около пиритаского магазина Selver пункт приема отходов бытовой техники и электроники.

Сдать эти отходы можно будет на Парнамяэскую станцию отходов по адресу: улица Пярнамяэ, 36.

Мелкие отходы (не более 25 см в длину) можно будет сдать в пункте, расположенном внутри магазина Selver. Оставлять эти отходы на автостоянке у магазина категорически запрещено, и соблюдение запрета находится под особым вниманием муниципальной полиции.

Отходы электроники принимают и все остальные станции отходов в Таллинне. Почти в каждом супермаркете есть ящики для сбора маломерных отходов (батареек, аккумуляторов), их должны принимать и магазины, торгующие электроникой.

Однако условием сдачи отходов бытовой техники и электроники является комплектность сдаваемого изделия (отсутствовать могу лишь маловажные детали, вроде ручек, кабелей питания и пр.).

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: Кто станет первым четвертьфиналистом чемпионата мира?

30.06.2018
После дня отдыха в России возобновляется чемпионат мира по футболу. Программу матчей 1/8 финала мирового первенства открывает поединок в Казани Франция - Аргентина (начало в 17:00). Текстовая онлайн-трансляция на портале Delfi.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-40% Esprit Naiste käekell ES107292001
91,80 €
55,08 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-25% Käekell LACO JU 52 861908
540,- €
405,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
-15% Meeste käekell Police GRID PL.14689JSU/13
189,- €
160,65 €

ВИДЕО| ”В аду гореть будете”: Макаревич обратился к карельским правоохранителям

30.06.2018
Лидер группы ”Машина времени” Андрей Макаревич записал обращение к сотрудникам правоохранительных органов Карелии. Поводом для этого стал арест правозащитника Юрия Дмитриева.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ






Что делать, если у мамы и папы разные взгляды на воспитание

30.06.2018
Вы точно знаете, как нужно общаться с вашим ребенком, что ему запрещать и как воспитывать (и как ни в коем случае нельзя). Однако ваш партнер всячески мешает педагогическому процессу. В итоге все заканчивается ссорами и взаимными упреками. Как справиться с этим и сохранить мир в семье, знают в Институте Ньюфелда.
Подробнее