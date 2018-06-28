С воскресенья меняется номер службы техподдержки ID-карт

С 1 июля услугу техподдержки пользователей ID-карт будет оказывать предприятие AS Tieto Estonia. Новый номер службы поддержки — 666 8888, при звонке действует обычный тариф звонков на настольный телефон. Получить помощь в службе поддержки можно будет по рабочим дням с 8 до 19 часов, сообщает Департамент государственной инфосистемы.
По словам заместителя генерального директора Департамента государственной инфосистемы (RIA) Андруса Каарельсона, основным информационным и справочным каналом в отношении ID-карты является веб-страница www.id.ee. Там можно найти ответы на вопросы в связи с программным обеспечением для ID-карт и решение проблем, связанных с электронным использованием ID-карт.
”Мы начали подготовку к основательному обновлению веб-среды id.ee, чтобы там можно было более быстро найти ответы на свои вопросы. Мы также планируем добавить на страницу возможность ведения веб-беседы, чтобы более оперативно оказывать людям помощь. Веб-среда будет обновлена в следующем году”, — сказал Каарельсон.
До сих пор услугой техподдержки занималось предприятие AS SK ID Solutions, выдающее сертификаты для ID-карт. ”На них была возложена обязанность обеспечить круглосуточную возможность приостановки сертификатов, и техподдержка пользователей ID-карт была объединена с номером телефона, предназначенным для приостановки действия сертификатов. Как показал опыт, 80 процентов звонков поступают на телефон службы техподдержки с 8 до 19 часов. Ночных пользователей ID-карт, которые звонят со своими проблемами, очень мало, поэтому было нецелесообразно обеспечивать круглосуточную работу отдельной линии техпомощи. Надеемся, что пользователи ID-карт отнесутся к этому с пониманием”, — пояснил Каарельсон.
Для приостановки сертификатов ID-карт следует позвонить по телефону 677 3377 или по короткому номеру 1777. В течение переходного периода, который продлится два месяца, поступившие на эти номера звонки будут перенаправлены в центр поддержки ID-карт. В дальнейшем по этим телефонам можно будет только приостановить сертификаты ID-карт.
Новый партнер службы техподдержки пользователей AS Tieto Estonia многие годы оказывал услугу техподдержки крупным клиентам в Эстонии и странах Скандинавии. По словам исполнительного директора AS Tieto Estonia Аннели Хейнсоо, в компании работает международная, многоязычная и опытная команда. ”Я очень рада, что Tieto Estonia сможет внести свой вклад в развитие ID-карт в Эстонии”, — сказала Хейнсоо.