С воскресенья меняется номер службы техподдержки ID-карт

До сих пор услугой техподдержки занималось предприятие AS SK ID Solutions, выдающее сертификаты для ID-карт. ”На них была возложена обязанность обеспечить круглосуточную возможность приостановки сертификатов, и техподдержка пользователей ID-карт была объединена с номером телефона, предназначенным для приостановки действия сертификатов. Как показал опыт, 80 процентов звонков поступают на телефон службы техподдержки с 8 до 19 часов. Ночных пользователей ID-карт, которые звонят со своими проблемами, очень мало, поэтому было нецелесообразно обеспечивать круглосуточную работу отдельной линии техпомощи. Надеемся, что пользователи ID-карт отнесутся к этому с пониманием”, — пояснил Каарельсон.

Для приостановки сертификатов ID-карт следует позвонить по телефону 677 3377 или по короткому номеру 1777. В течение переходного периода, который продлится два месяца, поступившие на эти номера звонки будут перенаправлены в центр поддержки ID-карт. В дальнейшем по этим телефонам можно будет только приостановить сертификаты ID-карт.

Новый партнер службы техподдержки пользователей AS Tieto Estonia многие годы оказывал услугу техподдержки крупным клиентам в Эстонии и странах Скандинавии. По словам исполнительного директора AS Tieto Estonia Аннели Хейнсоо, в компании работает международная, многоязычная и опытная команда. ”Я очень рада, что Tieto Estonia сможет внести свой вклад в развитие ID-карт в Эстонии”, — сказала Хейнсоо.