С вертолетами, но без результатов. Силы обороны по-прежнему не могут найти испанскую ракету

По словам представителя Сил обороны, поиски ракеты проходят при помощи вертолетов разведки с воздуха, а военнослужащие прочесывают территорию в 200 гектаров.

Приказ об окончании поисков пока не поступал. Поиски будут завершены только после поступления соответствующего приказа или обнаружения ракеты. Решение о продолжении поисков должно быть принято в конце этой недели.

Днем 7 августа участвующий в противовоздушной обороне НАТО стран Балтии самолет испанских ВВС Eurofighter около Отепя во время полета над Эстонией по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM. Позже стало известно, что ракета упала на территорию заповедника Эндла.