16.08.2018, 14:40

С вертолетами, но без результатов. Силы обороны по-прежнему не могут найти испанскую ракету

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rus.delfi.ee
EST
Raketiotsingud Endlas
Raketiotsingud EndlasFoto: Argo Ingver

Силы обороны все еще продолжают поиски ракеты, которую случайно выпустил испанский истребитель НАТО, но поиски до сих пор не принесли результата.

По словам представителя Сил обороны, поиски ракеты проходят при помощи вертолетов разведки с воздуха, а военнослужащие прочесывают территорию в 200 гектаров.

Приказ об окончании поисков пока не поступал. Поиски будут завершены только после поступления соответствующего приказа или обнаружения ракеты. Решение о продолжении поисков должно быть принято в конце этой недели.

Днем 7 августа участвующий в противовоздушной обороне НАТО стран Балтии самолет испанских ВВС Eurofighter около Отепя во время полета над Эстонией по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM. Позже стало известно, что ракета упала на территорию заповедника Эндла.

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