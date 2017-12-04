С вероятностью 90%: судовые охранники получат разрешение вернуться на родину

Возвращение эстонских судовых охранников на родину, скорее всего, произойдет довольно скоро, поскольку самые важные инстанции уже дали на это свое согласие.

Вице-канцлер Аннели Колк сегодня получила от генпрокурора Индии подтверждение об отсутствии препятствий для возвращения эстонцев на родину, передает ERR.

”Принципиальное разрешение на выезд из страны дало и правительства штата, что означает, что самые крупные и важны инстанции дали свое согласие на то, чтобы мужчины покинули Индию”, — сказал журналист Тармо Майберг. По его словам, в понедельник надо будет завершить некоторые бюрократически дела, например, получить штамп в визах.