09.04.2018, 21:00

С улиц Таллинна убраны первые 500 тонн мусора

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rus.delfi.ee
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Tolmu ja sodisse uppuv südalinn
Tolmu ja sodisse uppuv südalinnFoto: Andres Putting

Первые пятьсот тонн мусора убраны с улиц Таллинна в ходе начавшейся весенней уборки, сообщил мэр города Таави Аас. Он подчеркнул, что, по понятным причинам, основной упор пока делается на магистрали, сообщает Раэпресс.

"Наконец-то, - сказал Аас, - погода позволяет нам взяться за наведение порядка в городе после зимы. И работы ведутся теперь всерьез, без выходных по всему городу. Началось и мытье улиц. Первые цифры таковы: с улиц сметены 539 тонн сора, 367 кубометров воды использованы на умывание".

С сегодняшнего дня асфальтовые заводы начали выпуск летней смеси и пять бригад приступили к восстановлению асфальтового покрытия на Петербургском шоссе, улицах Смуули, Бетоони, бульварах Вабадузе и Сыпрузе.

В регистре на сегодняшний день зарегистрированы на дорогах и улицах 2998 неисправностей, которые надо устранить. Запоздалая весна заставляет торопиться. Но коммунальщики города просят владельцев недвижимости не забывать, что и они могут внести свою лепту в благоустройство столицы, наведя порядок и на своем участке, и на прилегающих к нему тротуарах, чтобы с их участков на умытые улицы не летели тучи пыли.

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