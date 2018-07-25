25.07.2018, 17:10

С субботы меняется организация движения на перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси


rus.delfi.ee
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Ehitustööd Gonsiori ja Pronksi ristmikul
Teetööd TallinnasFoto: Vallo Kruuser

В субботу, 28 июля, в связи с проводимыми AS TREV-2 GRUPP строительными работами на перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси будут введены изменения в организации дорожного движения.

Работы на перекрестке, в соответствии с планом, продлятся до 2 сентября. В это время для движения в каждом из направлениий будет открыта одна полоса.

Начавшиеся 23 июля на перекрестке с улицей Пронкси работы по асфальтированию дороги должны завершиться к вечеру 27 июля. 28 июля движение будет перенаправлено: в обоих направлениях будет открыто по одной полосе. Строительные работы будут проводиться между полосами движения.

Работы могут привести к возникновению пробок, поэтому участникам движения рекомендуется использовать для объезда улицы Юхкентали, Туукри и Нарвское шоссе.

Просьба следовать указаниям временных дорожных знаков и учитывать, что движение будет затруднено, а значит, дорога может занять больше времени.

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