С субботы меняется организация движения на перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси

В субботу, 28 июля, в связи с проводимыми AS TREV-2 GRUPP строительными работами на перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси будут введены изменения в организации дорожного движения.

Работы на перекрестке, в соответствии с планом, продлятся до 2 сентября. В это время для движения в каждом из направлениий будет открыта одна полоса.

Начавшиеся 23 июля на перекрестке с улицей Пронкси работы по асфальтированию дороги должны завершиться к вечеру 27 июля. 28 июля движение будет перенаправлено: в обоих направлениях будет открыто по одной полосе. Строительные работы будут проводиться между полосами движения.

Работы могут привести к возникновению пробок, поэтому участникам движения рекомендуется использовать для объезда улицы Юхкентали, Туукри и Нарвское шоссе.

Просьба следовать указаниям временных дорожных знаков и учитывать, что движение будет затруднено, а значит, дорога может занять больше времени.