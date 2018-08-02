02.08.2018, 11:46

"С советским временем не стоит сравнивать, тогда порядок был строгий". Что случилось с культурным городом Вильянди?

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Грете Пыллусте
Грете Пыллусте
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
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Viljandi peiepeo rehvijäljed
Viljandi peiepeo rehvijäljedFoto: Argo Ingver

Избитый и подожженный мужчина, шумные поминки с визгом шин — это криминальные происшествия в Вильянди за последнее время, пишет Eesti Päevaleht.

"Поколотить в Вильянди всегда могут", — говорит Рейн, который провел в Вильянди последние годы. "О сожжении до сих пор не было слышно… Поколотить могли еще в советское время. Только что тогда были мужики, которые не давали хулиганам совсем зарваться, их самих колотили. Я думаю, что полностью безопасно больше никто не может себя чувствовать", — указывает он.

Друзья умерших в Одессе молодых людей на стадии предположений были вполне уверены, что жизнь Аллара Ханссона и Эйнара Кернера отнял наркотик. В городе все знают, что парням нравилось время от времени побаловаться кокаином на вечеринках.

По слухам, кокаин в Вильянди распространяется довольно свободно, и друзья Ханссона и Кернера это доказали. Помимо этого, на поминках Ханссона и Кернера на их родной улице визжали шинами, повреждая дорожное покрытие, и нарушением ночного покоя привлекли полицейские экипажи. Оттуда отправили вытрезвляться к блюстителям порядка семь поминающих и опубликовали в социальной сети видео с ругающими эстонские СМИ гостями.

По словам руководителя Вильяндиской патрульной службы департамента полиции и погранохраны Алара Садама, такой вызов — первый на протяжении его почти четырехлетней службы в Вильянди. Такие вечеринки за это время в городе разгонять не приходилось.

Садам отмечает, что в этом году в городе выросло количество попавшихся с наркотиками. Не потому, что народ стал массово употреблять наркотики, а поскольку в полиции взяли борьбу с наркотиками в приоритет. По его словам, местные вызовы чаще всего связаны с чрезмерным употреблением алкоголя.

У автомобиля рядом с певческой эстрадой стоит молодая женщина Эрле. Сразу становится ясно, насколько маленький Вильянди. Эрле говорит, что когда-то общалась с Алларом Ханссоном, и добавляет от себя, что понимает, почему погибшим в Одессе молодым людям устроили такие проводы. Зная беззаботный веселый характер Аллара, она не увидела в этом ничего странного.

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Несмотря на инциденты в последнее время, Эрле в противоположность Рейну считает, что в Вильянди жить безопасно. Того же мнения совершающая покупки в торговом центре Uku молодая мать с двумя детьми — один рядом, второй в коляске: "Для меня Вильянди — очень безопасное место по сравнению с другими городами Эстонии".

Закупающаяся в том же торговом центре пенсионерка Гита считает, что абсолютно нет никакого порядка. "У нас тут вообще больше нет порядка", — говорит она убежденно. "Каждый делает, что хочет, говорит, что хочет, спит голышом на улице или посылает тебя в одно место, или… С советским временем вообще не стоит сравнивать, в советское время порядок был строгий. Не было такого, что делаешь, что хочешь, и получишь в лучшем случае пару десятков евро штрафа… Кто кого убьет, это было, разумеется, другое дело", — добавляет она, усмехаясь.

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