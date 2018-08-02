"С советским временем не стоит сравнивать, тогда порядок был строгий". Что случилось с культурным городом Вильянди?

Избитый и подожженный мужчина, шумные поминки с визгом шин — это криминальные происшествия в Вильянди за последнее время, пишет Eesti Päevaleht.
"Поколотить в Вильянди всегда могут", — говорит Рейн, который провел в Вильянди последние годы. "О сожжении до сих пор не было слышно… Поколотить могли еще в советское время. Только что тогда были мужики, которые не давали хулиганам совсем зарваться, их самих колотили. Я думаю, что полностью безопасно больше никто не может себя чувствовать", — указывает он.
Друзья умерших в Одессе молодых людей на стадии предположений были вполне уверены, что жизнь Аллара Ханссона и Эйнара Кернера отнял наркотик. В городе все знают, что парням нравилось время от времени побаловаться кокаином на вечеринках.
По слухам, кокаин в Вильянди распространяется довольно свободно, и друзья Ханссона и Кернера это доказали. Помимо этого, на поминках Ханссона и Кернера на их родной улице визжали шинами, повреждая дорожное покрытие, и нарушением ночного покоя привлекли полицейские экипажи. Оттуда отправили вытрезвляться к блюстителям порядка семь поминающих и опубликовали в социальной сети видео с ругающими эстонские СМИ гостями.