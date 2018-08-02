"С советским временем не стоит сравнивать, тогда порядок был строгий". Что случилось с культурным городом Вильянди?

По словам руководителя Вильяндиской патрульной службы департамента полиции и погранохраны Алара Садама, такой вызов — первый на протяжении его почти четырехлетней службы в Вильянди. Такие вечеринки за это время в городе разгонять не приходилось.

Садам отмечает, что в этом году в городе выросло количество попавшихся с наркотиками. Не потому, что народ стал массово употреблять наркотики, а поскольку в полиции взяли борьбу с наркотиками в приоритет. По его словам, местные вызовы чаще всего связаны с чрезмерным употреблением алкоголя.

У автомобиля рядом с певческой эстрадой стоит молодая женщина Эрле. Сразу становится ясно, насколько маленький Вильянди. Эрле говорит, что когда-то общалась с Алларом Ханссоном, и добавляет от себя, что понимает, почему погибшим в Одессе молодым людям устроили такие проводы. Зная беззаботный веселый характер Аллара, она не увидела в этом ничего странного.

Несмотря на инциденты в последнее время, Эрле в противоположность Рейну считает, что в Вильянди жить безопасно. Того же мнения совершающая покупки в торговом центре Uku молодая мать с двумя детьми — один рядом, второй в коляске: "Для меня Вильянди — очень безопасное место по сравнению с другими городами Эстонии".

Закупающаяся в том же торговом центре пенсионерка Гита считает, что абсолютно нет никакого порядка. "У нас тут вообще больше нет порядка", — говорит она убежденно. "Каждый делает, что хочет, говорит, что хочет, спит голышом на улице или посылает тебя в одно место, или… С советским временем вообще не стоит сравнивать, в советское время порядок был строгий. Не было такого, что делаешь, что хочешь, и получишь в лучшем случае пару десятков евро штрафа… Кто кого убьет, это было, разумеется, другое дело", — добавляет она, усмехаясь.