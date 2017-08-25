С сентября в Таллинне меняется расписание движения общественного транспорта

С 1 сентября общественный транспорт столицы начинает переход на зимнее расписание, а потому изменятся графики движения на многих линиях, сообщает Раэпресс.

Автобусная линия 22 Вяйке-Ыйсмяэ — площадь Вабадузе будет продлена до остановки "Эстония".

На автобусной линии 24A Кадака — Эстония появится новая остановка "Рехе".

На автобусной линии 31 Прийсле — Эстония появится новая остановка "Выйдуйооксу".

На автобусных линиях 32 и 72 на направлении к Копли появятся новые остановки "Марата" и "Сеппа".

На автобусной линии 49 станция Юлемисте — Меривялья маршрут продлевается до остановки "Виймси кескус" в Виймсиской волости.

Автобусная линия 54 Курина — Эстония начнет работать по воскресеньям.

На автобусных линиях 32 и 72 на направлении в сторону Копли изменится местонахождение остановки "Малева". Ранее находившаяся на улице Сыле остановка переедет на улицу Копли по соседству с трамвайной остановкой "Малева". А остановка автобусной линии 33 на направлении в сторону Копли сливается воедино с автобусной остановкой "Малева" при движении в сторону Мяннику.

Трамвайные линии 1 и 2 будут работать по обычному маршруту, но добавятся остановки "Марата", "Крулля" и "Сальме".

Трамвайная линия 4 будет продлена до остановки "Леннуяам" (аэропорт) и обретет таким образом две новые остановки — "Юлемисте линнак" и "Леннуяам".

В связи с открытием после перерыва трамвайных линий ликвидируется временная автобусная линия 52 Копли — Хобуяама.