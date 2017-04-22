С сегодняшнего дня в Таллинне на улице Одра начинается ремонт

В Таллинне, в связи с восстановительным ремонтом дорожного покрытия закрывается для движения транспорта с 22 апреля по 15 июня улица Одра. Объезд по улице Лийвалайа и Тартускому шоссе.

Однако в связи с возможными заторами водителей просят на время ремонта улицы Одра пользоваться для объезда и другими маршрутами, а также строго руководствоваться временными дорожными знаками.

Проезд остается открытым для автомобилей местных жителей, оперативного и общественного транспорта.

В ходе ремонта будут обновлены асфальтовое покрытие и разметка. Стоимость работ — 179 900 евро.