С 1 января реформа трудоспособности вступает в действие в полном объеме: Касса по безработице начинает оценивать трудоспособность всех людей с постоянными нарушениями здоровья и выплачивать людям с частичной или отсутствующей трудоспособностью пособие на трудоспособность.

Когда у пенсионеров по нетрудоспособности наступит срок повторной экспертизы, они должны будут обратиться в Кассу по безработице для оценки трудоспособности на новых основаниях. О новых положениях оценки и наступлении срока повторной экспертизы каждый пенсионер по нетрудоспособности также будет уведомлен отдельным письмом.

По словам председателя правления Кассы по безработице Меэлиса Паавела, проведённые в Кассе по безработице за прошедшие полгода оценки трудоспособности показали, что новая методика оценивания по сравнению с прежней даёт заметно больше информации об ограничениях человека, связанных с его состоянием здоровья. Также информацию о том, как помочь человеку с помощью различных услуг и найти ему посильную работу, которая даст ему возможность самоутвердиться.

”Если в прошлом году об оценке трудоспособности в Кассе по безработице ходатайствовали чуть более 5000 человек, которые впервые обратились для оценивания трудоспособности, то в этом году мы ждем в Кассу по безработице более 50 000 человек с постоянной нетрудоспособностью на новую оценку. Очень важно обратиться в Кассу по безработице в срок повторной экспертизы, это обеспечит человеку плавный переход из одной системы в другую”, — добавил Паавел.

Для оценки трудоспособности необходимо, чтобы данные о здоровье подтверждали бы оценку самого человека своего здоровья и способностей к действиям. Для правильного и по возможности быстрого оценивания, необходимо в течение шести месяцев до подачи ходатайства об оценке трудоспособности, обратиться со своими проблемами здоровья к семейному врачу, врачу-специалисту или врачу по гигиене труда, а также сделать необходимые обследования и анализы.

На основе уже имеющегося опыта, трудности и долгое время оценки возникали в случаях, когда лечащий врач совсем не занес, или занёс не всю информацию о проблемах человека в инфосистему о здоровье. ”Наша просьба врачам, чтобы в инфосистеме были бы отражены важные данные о состоянии здоровья человека и о его лечении”, сказал Паавел.

Ходатайство об оценке трудоспособности можно подать на месте в любом уездном представительстве Кассы по безработице, отправить заполненное ходатайство по почте или по электронной почте, а также подать ходатайство через самообслуживание портала Кассы по безработице. Ходатайство о пособие на трудоспособность можно подать вместе с ходатайством об оценке трудоспособности.

Определением недуга по-прежнему занимается департамент социального страхования. Ходатайствовать об оценке трудоспособности и определении недуга можно одновременно. В этом случае можно подать единое ходатайство Кассе по безработице или департаменту социального страхования. В то же время можно также подать ходатайство о пособии на трудоспособность и социальном пособии для людей с ограниченными возможностями. Касса по безработице принимает решение по трудоспособности, департамент социального страхования определяет тяжесть недуга.