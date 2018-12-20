С сегодняшнего дня разрешен выход на лед Теплого и Псковского озер. А как же Чудское?

Лед на Чудском озере, несомненно, еще не выдерживает вес человека, не говоря о транспортных средствах, поэтому выход на всю эстонскую часть Чудского пока запрещен, информирует Департамент полиции и погранохраны.

Руководитель Муствеэского кордона Ялмар Эрнитс, ссылаясь на то, что предстоящие выходные обещают быть снежными и морозными, посоветовал выходящим на лед людям одеваться тепло.

”Выходя на лед, возьмите с собой заряженный мобильный телефон, чтобы в случае опасности можно было позвонить по номеру экстренной службы и вызвать помощь. Несомненно, на озере не стоит оставаться допоздна, чтобы не заблудиться в темноте. Если во время нахождения на льду погода резко испортится, возникнет туман или мороз усилится до того, что человек почувствует дискомфорт, следует незамедлительно вернутся обратно на берег, чтобы не подвергать свою жизнь опасности”, — советует Эрнитс