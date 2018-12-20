20.12.2018, 08:30

С сегодняшнего дня разрешен выход на лед Теплого и Псковского озер. А как же Чудское?

 (2)
rus.delfi.ee
EST 3
С сегодняшнего дня разрешен выход на лед Теплого и Псковского озер. А как же Чудское?
Foto: Raivo Tasso

С 20 декабря можно выходить пешком на лед крупных озер -Теплого и Псковского, а также на небольшие озера Ванику, Паттина, Крийва и Пабра. Между тем, ледовое покрытие на Чудском озере все еще сравнительно тонкое, и существует опасность провалиться, поэтому выход на него по-прежнему запрещен.

Лед на Чудском озере, несомненно, еще не выдерживает вес человека, не говоря о транспортных средствах, поэтому выход на всю эстонскую часть Чудского пока запрещен, информирует Департамент полиции и погранохраны.

Руководитель Муствеэского кордона Ялмар Эрнитс, ссылаясь на то, что предстоящие выходные обещают быть снежными и морозными, посоветовал выходящим на лед людям одеваться тепло.

”Выходя на лед, возьмите с собой заряженный мобильный телефон, чтобы в случае опасности можно было позвонить по номеру экстренной службы и вызвать помощь. Несомненно, на озере не стоит оставаться допоздна, чтобы не заблудиться в темноте. Если во время нахождения на льду погода резко испортится, возникнет туман или мороз усилится до того, что человек почувствует дискомфорт, следует незамедлительно вернутся обратно на берег, чтобы не подвергать свою жизнь опасности”, — советует Эрнитс

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии