С сегодняшнего дня отдел социальных пособий Ласнамяэ открыт по новому адресу

Сегодня, 22 января отдел социальных пособий социального обеспечения управы Ласнамяэ откроет свои двери по новому адресу Махтра, 48, который расположен в более удобном и доступном месте для клиентов, чем ранее в здании рынка на улице Пунане, 48а.

”Управа Ласнамяэ учла пожелания и предложения жителей, и приняла решение перенести отдел социальных пособий Ласнамяэ на улицу Махтра. Надеюсь, что это изменение существенно облегчит посещение центра. Клиенты смогут получить помощь и консультацию в улучшенном и более доступном месте, чем это было на улице Пунане”, — объяснила причину переезда Мария Юферева в пресс-релизу.

Во вторник, 23 января в 11.00 отдел социальных пособий Ласнамяэ посетят вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер и старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева. Приглашаем журналистов посетить новый центр и при желании задать вопросы вице-мэру и старейшине.

Время приема посетителей центра останется прежним, а именно 3 раза в неделю по предварительной записи — понедельник с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.30, по вторникам и четвергам с 9.00 до 12.00 и после 14.00 до 16.30.

Начиная с апреля 2017 года записаться на прием и получить информацию по пособиям возможно по номеру телефона 645 7770. По этому же номеру можно ежедневно узнать информацию о пособиях и получить консультацию наших специалистов.

В центре можно получить консультацию о том, как справиться со сложностями социального и материального характера. Также можно оформить различные пособия: прожиточное пособие, семейное пособие по необходимости, одноразовое пособие, универсальные пособия, возмещение расходов по уходу за ребенком и проверка точности данных предоставленных в заявлении по освобождению от уплаты за место в детском саду.