С сегодняшнего дня ограничено движение на Теплом и Псковском озерах

Так как находиться на тонком льду опасно для жизни, Департамент полиции и погранохраны ограничивает с 20 декабря движение по льду Теплого (Лямми) и Псковского озер.

В целях обеспечения безопасности людей ограничен выход на лед как пешком, так и на транспортных средствах на Теплом и Псковском озерах, а также на озерах Паттина, Ванику, Пабра и Крийва.

"Слой льда пока еще слишком тонок, чтобы выдерживать вес человека, но мы видим, что наиболее безрассудные рыбаки не считаются с этим. Для того, чтобы сохранить человеческие жизни, мы устанавливаем запрет на выход на лед", — рассказал руководитель кордона Саатсе Арви Суви.

По словам Суви, пограничники постоянно проверяют состояние льда и сообщат, когда толщина льда на водоемах будет достаточна для безопасного выхода на озеро. "Для этого равномерная толщина льда должна составлять 7–10 см. То, что лед выдерживает вес человека у берега, не означает, что нахождение на льду будет безопасно и в других местах", — добавил руководитель кордона.

Информацию о состоянии льда можно получить на ближайшем кордоне.

Если, находясь на озере, вы попадете в опасную ситуацию, немедленно сообщите об этом на короткий номер 112.