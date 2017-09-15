С сегодняшнего дня меняется организация движения на развязке в Хааберсти

Сегодня начинается второй этап строительства виадука на Палдиском шоссе, в связи с чем меняется организация движения на транспортной развязке в Хааберсти, сообщает Раэпресс.

Транспорт будет допущен на частично отстроенную новую круговую развязку, въезд в город по Палдискому шоссе, начиная с топливозаправки Euro Oil, будет поднят на уже завершенный строительством участок дороги. Временный въезд на фирму United Motors выводится на улицу Раннамыйза. Перенаправляется движение с улицы Эхитаяте на Палдиское шоссе — оно пойдет по улице Ыйсмяэ. Под опалубкой строящегося виадука действует габаритное ограничение по высоте — 4,5 метра.

В субботу, 16 сентября, и воскресенье, 17 сентября, в районе перекрестка будут проводиться работы по подсоединению ливневого коллектора, что приведет к перекрытию улицы Раннамыйза. Объезд организуется по улицам Хааберсти, Мяэкыртси и Каэравялья.