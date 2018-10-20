20.10.2018, 13:52

С сегодняшнего дня меняется движение по Палдискому шоссе

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rus.delfi.ee
EST 1
Ummik Paldiski maanteel
Foto: Andres Putting

В связи с созданием на Палдиском шоссе ряда для движения общественного транспорта и заменой трубы на ручье Мустйыги с субботы, 20 октября, до 22 часов воскресенья, 28 октября, на полосе шоссе, ведущей в сторону центра города, движение от стоянки у зоопарка до дома номер 107 прекращается и переводится на встречную полосу.

В ходе работ будут реконструированы все переходы коммуникационных трасс через шоссе. Водителей просят строго руководствоваться указаниями временных средств организации движения!

Tallinn Hockey weekend
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