С сегодняшнего дня меняется движение по Палдискому шоссе

rus.delfi.ee EST 1

Foto: Andres Putting

В связи с созданием на Палдиском шоссе ряда для движения общественного транспорта и заменой трубы на ручье Мустйыги с субботы, 20 октября, до 22 часов воскресенья, 28 октября, на полосе шоссе, ведущей в сторону центра города, движение от стоянки у зоопарка до дома номер 107 прекращается и переводится на встречную полосу.