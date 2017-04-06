С президентских выборов на местные: Каллас возглавит список Партии реформ в Виймси

Сийм Каллас примет участие в местных выборах и будет баллотироваться первым номером от Партии реформ в волости Виймси. Сам Каллас не считает, что после участия в президентских выборах это является понижением планки.

Правление реформистов округа Виймси и реформисты собрания Виймси пригласили Сийма Калласа возглавить на местных выборах список Партии реформ в Виймси, подтвердил председатель округа Мярт Вооглайд.

”Мне действительно сделали такое предложение. Я сам живу в Виймси, как же я могу сказать нет”, — сказал Каллас. ”Тема самоуправлений важна и близка для людей, и так как я раньше этим не занимался, то хочу принять участие в делах волости Виймси.”

Раньше не было времени

Каллас считает абсурдным утверждение, что якобы это большое понижение амбиций — президентом не стал, а теперь баллотируется в волостное собрание: ”Неужели я настолько важный человек, что являюсь выше других и не могу заниматься местными проблемами?”

Он также отметил, что раньше участие в местных выборах не было возможным, так как находясь на должностях премьер-министра и вице-президента Еврокомиссии, у него бы просто не хватило времени заниматься всем одновременно. Кроме того, во время работы в Еврокомисии Каллас жил в Брюсселе.

”Сейчас я провожу половину времени в Виймси, мне нравится здесь жить и работать. Время от времени есть дела в Брюсселе, где я руковожу одной группой экспертов, которая, кстати, сейчас обсуждает, что станет в будущем с финансированием политики сплочения. Эта тема значительно влияет и на местные самоуправления в Эстонии”, — рассказал Каллас.

Волость с большим потенциалом

По словам Калласа, Виймси является сильно развитым самоуправлением с большим потенциалом, которому все же всегда немного не везло. Он считает, что в Виймси могло бы быть больше рабочих мест, так как слишком много людей ездит на работу в Таллинн.

Каллас предлагает создать больше мест для удаленной работы, а также развивать в Виймси концепцию ”умной волости” на основе идей ”умного города”, что означает объединение транспорта, энергообеспечения и телекоммуникаций в единое целое посредством ИТ-решений.

Кроме того, Каллас хочет, чтобы в Виймси был центр, спроектированный в едином архитектурном стиле, и вокруг которого будут рестораны, выставочные залы, культурный центр и развлекательные заведения.

Сийм Каллас последний раз избирался на местных выборах в Виймси в 1996 и 1999 годах. После выборов в Рийгикогу 2003 года он больше не участвовал в выборах в Эстонии. В период 2004–2014 он занимал комиссара Европейской комиссии.