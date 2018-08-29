С понедельника в Таллинне открывается перекресток Гонсиори и Пронкси, зато закрывается другой(1)
В понедельник, 3 сентября, с 7 часов полностью открывается для автомобильного движения перекресток улиц Гонсиори и Пронкси, сообщает Раэпресс.
В понедельник, 3 сентября, с 7 часов полностью открывается для автомобильного движения перекресток улиц Гонсиори и Пронкси, сообщает Раэпресс.
На следующий день после открытия этого перекрестка, приблизительно с 10 часов утра 4 сентября, закрывается для движения перекресток улиц Крейцвальди и Гонсиори, чтобы там можно было начинать строительные работы, которые продлятся до 25 октября.
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