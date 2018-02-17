С понедельника в Таллинне начнется ремонт улицы Тонди, общественный транспорт будет направлен в объезд

По заказу Таллиннского коммунального департамента в понедельник, 19 февраля, начнется ремонт улицы Тонди на участке от Линну теэ до улицы Котка. Общественный транспорт будет направлен в объезд по улицам Котка, Тедре, Нымме теэ и Линну теэ, для других транспортных средств объезд будет организован через улицы Котка, Нымме теэ и Линну теэ.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф отметил, что работы осуществляются для реконструкции проезжей части, а также создания безопасных условий передвижения для пешеходов и велосипедистов.

На реконструируемом участке будет создана дорога с двусторонним движением с шириной полос 3 м и полосами для левого поворота. Также с обеих сторон улицы будут расположены пешеходно-велосипедные дорожки шириной 3 — 3,5 м. Кроме того, по заказу ”AS Tallinna Vesi” будут реконструированы подземные водопроводные и канализационные трассы.

Протяженность участка — 570 м, проектная документация составлена ”T-Model OÜ”. Строительные работы осуществляет ”Lemminkäinen Eesti AS”, их стоимость в соответствии с договором составит около 1,5 миллионов евро.

В связи с проведением работ, транспорт будет направлен в объезд до 29 июня. Местным жителям будет обеспечена возможность проезда. Участников движения просят следовать указаниям временных средств организации дорожного движения!