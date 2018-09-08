С понедельника в Таллинне на Академия теэ начинается строительство парковки

Первый этап строительства предусматривает создание парковки с асфальтовым покрытием как минимум на 108 мест, чтобы снизить проблему парковки для местных жителей. Второй этап предполагает увеличение числа парковочных мест до 202, два из них будут инвалидными.

Для обеспечения пешеходам безопасности будут установлены «лежачие полицейские», а проезды между парковочными местами будут сделаны со смещением, чтобы сделать движение более спокойным. На парковке будет создана ливневая канализация и установлено LED-освещение.

Проектная документация составлена Infragate Eesti AS, строительные работы будут осуществляться AS TREF Nord. Первый этап строительства должен быть завершен не позднее 30 ноября 2018 года.