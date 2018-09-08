08.09.2018, 17:38

С понедельника в Таллинне на Академия теэ начинается строительство парковки

 (3)
rus.delfi.ee
EST
С понедельника в Таллинне на Академия теэ начинается строительство парковки
TeetöödFoto: Jaanus Lensment

По заказу Таллиннского коммунального департамента в понедельник, 10 сентября, начнется первый этап строительства парковки у здания по адресу Академия теэ, 30 а.

Первый этап строительства предусматривает создание парковки с асфальтовым покрытием как минимум на 108 мест, чтобы снизить проблему парковки для местных жителей. Второй этап предполагает увеличение числа парковочных мест до 202, два из них будут инвалидными.

Для обеспечения пешеходам безопасности будут установлены «лежачие полицейские», а проезды между парковочными местами будут сделаны со смещением, чтобы сделать движение более спокойным. На парковке будет создана ливневая канализация и установлено LED-освещение.

Проектная документация составлена Infragate Eesti AS, строительные работы будут осуществляться AS TREF Nord. Первый этап строительства должен быть завершен не позднее 30 ноября 2018 года.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В Таллинне председатель КТ перевела на личный счет и за рубеж 140 тысяч евро, а затем покончила с собой

08.09.2018
Дом по адресу Муху, 5, гудит как растревоженный улей: председатель Валентина Ильченко на протяжении двух недель переводила со счета товарищества на свой личный счет и неким зарубежным фондам огромные суммы денег, пока не опустошила полностью счета КТ. В общей сложности было выведено 140 000 евро! А потом председатель покончила с собой. И жители дома недоумевают: почему ни полиция, ни банки не смогли с этим ничего поделать? И куда смотрят Бюро по отмыванию денег и Финансовая инспекция, выясняла "МК-Эстония".
Подробнее



РПЦ пригрозила порвать с Константинополем в случае признания украинской автокефалии

08.09.2018
В Московском патриархате считают, что церковная дипломатия исчерпала себя в диалоге с Константинопольской церковью по "украинскому вопросу". Об этом заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в субботу в эфире телеканала "Россия-24".
Подробнее

Тень блокады. Об одной из самых мрачных страниц войны рассказывают боец, медсестра, доброволка и ребенок блокады

08.09.2018
8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Продлившись долгих 872 дня, она унесла почти миллион жизней, 2/3 погибших при этом были мирными жителями. Наш автор Светлана Белоусова записала воспоминания людей, которые жили в окружении, спасались сами и спасали других, прорывали кольцо и освобождали город.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €


ФОТО: В Ласнамяэ "негодяи с художественными наклонностями" сломали площадку, управа ищет свидетелей

08.09.2018
Управа столичного района Ласнамяэ обращается к жителям с просьбой помочь в поисках и поимки вандалов. К сожалению, на этой неделе акту вандализма подверглась игровая площадка парка Тондилоо. Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева назвала вандалов негодяями с художественными наклонностями.
Подробнее

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Таллиннский марафон: многие улицы перекрыты, изменен график общественного транспорта

08.09.2018
В субботу и воскресенье в связи с Таллиннским марафоном будут перекрыты многие столичные улицы — большинство из них все же лишь на пару часов. Смотрите, повлияет ли маршрут марафона на ваше передвижение по центру.
Подробнее