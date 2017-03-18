С понедельника в Старом Таллинне начнется прокладка трасс водопровода, Мюйривахе перекроют

20 марта на участке улицы Мюйривахе от улицы Виру до Катарийна кяйк начнется прокладка трасс водопровода и ливневой канализации, сообщает Раэпресс.

"Преобразовано будет все пространство улицы, — рассказывает вице-мэр Таллинна Калле Кландорф. — Тротуар и проезжая часть, как мы это сейчас делаем в Старом городе, будут выведены на один уровень, образуя единое целое".

Длина реконструируемого участка — 105 метров. Стоимость работ — 117 360 евро. Срок завершения работ — 30 мая.

Из-за работ этот участок улицы Мюйривахе будет закрыт для проезда,кроме местных жителей и оперативного транспорта. Городские власти просят участников движения руководствоваться временными дорожными знаками.