С понедельника в Эстонии усилили проверку пассажиров и автомобилей

С понедельника, 25 сентября, полиция усилила проверку прибывающих в Эстонию пассажиров и транспортных средств. Такие меры, связанные с проведением в Таллинне саммит совета ЕС в сфере цифровых технологий, будут действовать до конца рабочей недели.



Выборочную проверку документов власти будут осуществлять в разных регионах по всей Эстонии, передают в понедельник, 25 сентября, утренние новости ETV+.

Более тщательно обещают проверять прибывающих в Эстонию пассажиров, в том числе и тех, кто путешествуют внутри границ ЕС. Пассажиры должны учесть это и запланировать больше времени, передает rus.err.ee.

В эти дни обязательно следует иметь при себе удостоверяющий личность документ: паспорт или ID-карту, предупреждают в полиции.