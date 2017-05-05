С понедельника столичная улица Раннамяэ будет перекрыта

В связи с восстановительным ремонтом асфальтового покрытия с понедельника, 8 мая, закрывается для движения транспорта улица Раннамяэ.

Ее участок от улицы Суур-Раннавярава до бульвара Мере будет закрыт до позднего вечера 19 мая. Участок от улицы Сууртюки до улицы Суур-Раннавярава перекрывается для движения с 10.30 утра 9 мая до позднего вечера 12 мая.

С 9 по 12 мая на направлении к центру города в объезд по улице Нийне, бульвару Пыхья, улицам Суур-Раннавярава и Ахтри пойдут автобусы 52-й линии, на этом направлении не будет остановки Балтийский вокзал.

Объезд для всего остального транспорта по улице Сууртюки и бульвару Пыхья, где временно движение будет двусторонним.

Водителей и пешеходов просят строго руководствоваться указаниями средств организации движения!