03.06.2018, 17:00

С понедельника погода станет хуже, по всей стране пройдут дожди

 (9)
rus.delfi.ee
EST 24
С понедельника погода станет хуже, по всей стране пройдут дожди
Foto: Andres Putting

Последнее время погода нас радовала, но уже с понедельника следует ожидать похолодания и дождей.

По данным pogoda.ee, в понедельник ночью ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 4-9, на побережье до 13 м/с. Температура воздуха 9..15°С.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. В середине дня, начиная с северо-запада, прояснит и осадки прекратятся. Ветер западный, северо-западный 6-11, порывами 15, на островах и побережье порывы до 18 м/с. Температура воздуха 14..20, на юге Эстонии до 24°С. В лесах сохранится очень высокая пожароопасность!

Вторник, 05.06:
Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12, порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 6..12°C.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12, порывами 15-18 м/с, вечером начнёт ослабевать. Температура воздуха 11..16°C.

Среда, 06.06:
Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 2..8, на побережье до 12, у поверхности почвы местами 0..-2°C.
Днем: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер преимущественно северо-западный 4-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 12..17°C.

Четверг, 07.06:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье до 12°C, у поверхности почвы местами возможны заморозки.
Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 17..23°C.

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