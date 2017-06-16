С понедельника переносится остановка Синилилле

С понедельника, 19 июня, переносится на другое место остановка автобусов линий 4, 21A, 22, 42, 43, 46 и 47 Синилилле на направлении к центру города.

В связи с дорожными работами на участке Палдиского шоссе между улицами Ыйсмяэ и Эхитаяте с 10 часов утра 19 июня и до окончания рабочего дня 16 июля автобусы линий 4, 21A, 22, 42, 43, 46 и 47 пойдут в объезд. На направлении к центру города они будут останавливаться в первой зоне остановки Синилилле. На направлении от центра города все автобусы, маршрут которых здесь пролегает, будут останавливаться во второй зоне остановки Синилилле.