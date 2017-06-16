С понедельника переносится остановка Синилилле

С понедельника, 19 июня, переносится на другое место остановка автобусов линий 4, 21A, 22, 42, 43, 46 и 47 Синилилле на направлении к центру города.
В связи с дорожными работами на участке Палдиского шоссе между улицами Ыйсмяэ и Эхитаяте с 10 часов утра 19 июня и до окончания рабочего дня 16 июля автобусы линий 4, 21A, 22, 42, 43, 46 и 47 пойдут в объезд. На направлении к центру города они будут останавливаться в первой зоне остановки Синилилле. На направлении от центра города все автобусы, маршрут которых здесь пролегает, будут останавливаться во второй зоне остановки Синилилле.
Harku vald, Дом, 185 000 EUR
Jõelähtme vald, Квартира, 47 000 EUR
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