26.08.2018, 14:59

С понедельника начнется восстановительный ремонт внутриквартальных проездов в Ласнамяэ


rus.delfi.ee
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С понедельника начнется восстановительный ремонт внутриквартальных проездов в Ласнамяэ
TeetöödFoto: Jaanus Lensment

В понедельник, 27 августа, начнется восстановительный ремонт внутриквартальных проездов в Ласнамяэ.

Работы стартуют перед домом 12 по улице Паэкааре, продолжатся приведением в порядок тротуара перед домом 18 по улице Вирби и проездами в районе домов 28 по улице Коорта и 1 по улице Выру.

Стоимость работ — около 105 тысяч евро, срок завершения — октябрь.

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