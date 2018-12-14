С понедельника меняется расписание движения столичных автобусов в направлении Ласнамяэ

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Foto: Madis Veltman

В связи с открытием после реконструкции улицы Гонсиори с 17 декабря меняются расписания движения автобусов линий 31, 53, 55, 56, 67 и 68.