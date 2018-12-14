14.12.2018, 09:48
С понедельника меняется расписание движения столичных автобусов в направлении Ласнамяэ(2)
В связи с открытием после реконструкции улицы Гонсиори с 17 декабря меняются расписания движения автобусов линий 31, 53, 55, 56, 67 и 68.
В связи с открытием после реконструкции улицы Гонсиори с 17 декабря меняются расписания движения автобусов линий 31, 53, 55, 56, 67 и 68.
С новыми расписаниями можно ознакомиться здесь.
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