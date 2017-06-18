С понедельника изменится движение на развязке в Хааберсти

С понедельника, 19 июня, начинается строительство первой части виадука вдоль Палдиского шоссе, во время которого от улицы Ыйсмяэ до круговой развязки будет перекрыто движение транспорта по Палдискому шоссе в направлении к центру города, передает Раэпресс.

Круговая развязка на перекрестке продолжит действовать.

Движение транспорта будет направлено с Палдиского шоссе к центру города через улицы Ыйсмяэ и Эхитаяте. Это изменение будет действовать до середины июля. Затем на Палдиском шоссе будет восстановлено движение по одному ряду в каждом направлении, а улица Эхитаяте будет закрыта на участке от круговой развязки до улицы Ыйсмяэ. Под лесами, устанавливаемыми для сооружения виадука, ограничиваются габариты по высоте — 4,5 метра.

Чтобы миновать перекресток в Хааберсти на время реконструкции, для участников движения с 19 июня открывается возможность использовать приведенную в порядок улицу Пикалийва на участке между улицей Раннамыйза и Палдиским шоссе. Но на этой улице действует ограничение по массе — 8 тонн.