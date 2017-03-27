С помощью учащихся будут приведены в порядок местные объекты наследия

НКО Estlander призывает школьников в рамках тематического ”Года детской и молодежной культуры” и начинающегося в апреле празднования столетия Эстонской Республики сделать отечеству достойный подарок, приведя в порядок заброшенные объекты наследия, которые находятся рядом с их домом.

Начинание ”Наследники: школьники хранят культурное наследие” поощряет школьников замечать и ценить объекты, значимые с точки зрения истории местной культуры и культурного ландшафта. Приведение в порядок объекта наследия является хорошим способом знакомства с культурным наследием, понимания его ценности и помощи в его сохранении.

”Наследники могут делать нечто видимое — спасать места, полные воспоминаний и историй, от разрушения или уничтожения. Каждый школьник сможет почувствовать, что его вклад важен!”, — сказала координатор проекта ”Наследники” Элле Лепик. К тому же мы поощряем учеников кроме участия в толоках по приведению в порядок наследия также поделиться своим подарком республике с другими — познакомить с объектом наследия и его историей своих одноклассников, родителей и общину”.

Примером для начинания послужил проект, координируемый Норвежским фондом культурного наследия ”Сохраняй наследие”, который успешно работает уже 17 лет и вовлек в свою деятельность треть общеобразовательных школ Норвегии. На сегодняшний день в норвежском проекте приняли участие более 30 000 учащихся, приведен в порядок 1361 объект наследия.

В Эстонии в 2015 году в рамках пилотного проекта при участии 662 учащихся было приведено в порядок 26 объектов наследия, значимых для местных общин. Работы проводились на древних полях, в священном лесу, около памятных и жертвенных камней, в мызных парках, на хуторских постройках и пастбищах, в церковном дворе, на кладбищах, а также в бывших военных окопах и укрытиях.

В этом году к проекту ”Наследники” можно присоединиться до 15 сентября. При необходимости участники проекта могут ходатайствовать о пособии на приобретение рабочих рукавиц и другого инвентаря, а также на приглашение для выступления эксперта-историка.

Зарегистрироваться и получить подробную информацию можно по адресу http://ouesope.ee/parandivaderid/

Инициативу поддерживают Совет по азартным играм, Целевой фонд Гражданского общества и организационный комитет ЭР100 при Государственной канцелярии, партнером выступает Департамент защиты памятников старины.