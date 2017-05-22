С песнями и плясками: в Раквере прошел традиционный семейный день безопасности

В субботу в Раквере состоялся традиционный семейный день безопасности, в котором приняли участие более 25 различных организаций, жители и гости Раквере, значится в пресс-релизе.

Мероприятие организовали и провели Восточный спасательный центр спасательного департамента, Совет здоровья Ляэне-Вирумаа, Департамент полиции и погранохраны, Департамент шоссейных дорог и Раквереская больница.

Начался День безопасности с парада техники различных организаций. На площадке перед торговым центром ”Пыхьякескус” расположились палатки спасателей, группы разминирования, машины Спасательного департамента, полиции, скорой помощи, палатка молодежи, относящейся к организациям ”Кайтселийта” и пр. Бесплатный суп раздавали женщины из организации Naistekaitse.

Внутри торгового центра играл оркестр сил обороны, выступали танцоры и певцы. Довольно интересную программу подготовил кружок робототехники из Сымеру „Triblox”, команда которого в прошлом году взяла второе место на чемпионате Европы в Тенерифе и буквально через несколько дней, 25 мая отправится представлять Эстонию на всеевропейских соревнованиях по робототехнике в Данию.

Кроме того, Налогово-таможенный департамент экспонировал конфискованные на границе вещи — в том числе запрещенные лекарственные препараты, ребята из молодежной организации Lääne-Virumaa Noortekogu предлагали всем желающим убедиться, что алкотестер может среагировать ка съеденную конфету с ликером и даже выпитый кефир, уголок спасателей тоже не пустовал — здесь работники бюро превентивной работы консультировали всех желающих по вопросам безопасности и демонстрировали продуктовый набор на случай кризисной ситуации.

В конце дня были разыграны призы от организаций-участников и показано довольно экстремальное шоу от трюкачей „Seitse2”. С обязательным разъяснением о том, что все трюки требуют соблюдений техники безопасности.