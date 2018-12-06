С нового года в Пирита вводится организованный вывоз отходов

Организованный вывоз отходов означает, что для всего района найден единый перевозчик — предприятие, выигравшее организованный местным самоуправлением тендер.

”Данное распоряжение было внедрено еще в 2004 году, и местные самоуправления постепенно переходят на эту систему”, — сказала старейшина района Пирита Алина Тубли.

По словам старейшины района, услугу будет оказывать предприятие Eesti Keskkonnateenused AS.

”Каждое хозяйство должно заключить договор о вывозе отходов. Самый простой способ — заключить договор о вывозе отходов в среде самообслуживания www.prugi.ee. Договор также может быть заключен в Таллиннском центре отходов на месте по адресу: ул. Садама, 17. С 26 ноября и до конца года каждый понедельник с 14 до 18 часов можно заключить договор и в зале управы Пирита по адресу: ул. Клоостри теэ, 6”.

Дополнительную информацию об организованном вывозе отходов можно получить на сайте Таллиннского центра отходов www.prugi.ee или по телефону 616 4000. ”Однако при возникновении каких-либо дополнительных вопросов получить на них ответы можно на инфочасе, посвященном теме организованного вывоза отходов, который состоится 7 декабря в 17 часов в управе Пирита”, — добавила Тубли.