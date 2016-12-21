С нового года в Эстонии аннотации к лекарствам будут и на русском языке

фото иллюстративное Foto: Karin Kaljuläte

Со 2 января в регистре лекарств будет опубликована информация на русском и английском языках о почти 70 безрецептурных препаратах, передает rus.err.ee.