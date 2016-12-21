Речь идет о наиболее часто используемых лекарствах. К концу апреля должен быть сделан перевод на все безрецептурные лекарства, продаваемые в Эстонии. Всего 388 наименований. Для этих целей государство выделило 400 000 евро.
С нового года в Эстонии аннотации к лекарствам будут и на русском языке(19)
Со 2 января в регистре лекарств будет опубликована информация на русском и английском языках о почти 70 безрецептурных препаратах, передает rus.err.ee.
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