С нового года упразднены устаревшие и нечеткие требования к рабочей среде

”Рабочая среда, в которой мы проводим заметную часть времени, оказывает сильное влияние на здоровье и благополучие человека и поэтому мы должны делать ее безопасной для здоровья работников. За обеспечение безопасной рабочей среды и безопасное поведение в большей степени несут ответственность как работодатели, так и работники. Однако и государство должно формировать политику рабочей среды, которая бы мотивировала работодателей и работников уделять внимание безопасности труда, а также защищать здоровье работника от возможных опасностей”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Работника следует направлять на проверку здоровья, исходя из встречающихся в работе опасностей и в случае наличия определенных рисков, например, биологических опасностей или канцерогенов, проверка здоровья будет проходить до соприкосновения с опасностью в рабочей среде. Теперь работодатель может направить работника на первичную проверку здоровья на протяжении более продолжительного срока, что означает, что проверка будет проходить в течение испытательного срока, а не в первый месяц работы, как прежде.

Отныне у работодателей будет больше возможностей принимать решение по тому, кто и как будет направлять работников, например, руководство и обучение работников, а также оказание первой помощи изменятся исходя из нужд предприятия.