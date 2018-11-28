С нового года расширятся возможности э-консультаций семейных врачей

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект постановления, благодаря которому в список услуг, которые покрываются больничной кассой, будет добавлен ряд новых лекарственных препаратов и услуг. Кроме того, с нового года будут расширены возможности э-консультаций семейных врачей.
Со следующего года семейные врачи смогут получать э-консультации у врачей-специалистов по реабилитации и лечению боли, а также у дермавенерологов и сосудистых хирургов.
”Семейные врачи — это разносторонние специалисты, которые могут оказывать медицинскую помощь человеку на протяжении всей его жизни. Если семейный врач хочет проконсультироваться с врачом-специалистом, то он может это сделать в быстрой и удобной для него форме благодаря э-консультации и таким образом проблема со здоровьем у пациента может быть решена и без приема врача-специалиста. Э-консультация позволяет сохранять качество информации, а также экономит время пациентов, потому что теперь не нужно обращаться к врачу-специалисту самостоятельно. Семейный врач сам проконсультируется с врачом-специалистом и в дальнейшем врач-специалист будет координировать лечение пациента. Если в ходе э-консультации врач-специалист решит, что пациенту необходимо пройти контроль, то он сможет его пригласить”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.
Для обеспечения своевременной и качественной медицинской помощи очень важна совместная работа семейных врачей и врачей-специалистов. Для этого в 2013 году была создана инфосистема, позволяющая семейным врачам консультироваться с врачами-специалистами для уточнения диагноза пациента, а также для назначения ему лечения.
По словам члена правления Эстонского общества семейных врачей, доктора Кармен Йоллер, э-консультация — это лучшая инновация в сфере здравоохранения за последние годы. ”Э-консультация позволяет сэкономить время как пациента, так и врача. Семейный врач подробно передает врачу-специалисту жалобы человека и описывает его состояние, прикрепляет уже проведенные анализы и результаты исследований, а также делится своими мыслями по поводу пациента. После чего семейный врач отправляет описание врачу-специалисту, который решает, достаточно ли просто координирование семейного врача или необходимо позвать пациента на контроль. Э-консультация также помогает врачу-специалисту решить, как скоро человек попадет к нему на прием. Это необходимо для того, чтобы пациенты с более серьезными проблемами со здоровьем попадали бы на прием быстрее. Когда пациент попадает на прием к врачу-специалисту, то у врача уже есть представление об его проблемах со здоровьем и у врача появляется больше времени на то, чтобы выяснить причины возникновения проблемы. Таким образом последовательность лечения передана врачам, которые стараются найти лучший способ для того, чтобы помочь человеку”, — сказала Кармен Йоллер.
В 2013 году больничная касса начала финансирование э-консультаций услуг врачей урологов и эндокринологов. С каждым годом возможности э-консультаций расширяются. Сегодня семейные врачи могут получить э-консультацию врачей-специалистов в областях: легочных заболеваний, ревматологии, заболеваний ухо-горло-носа, педиатрии, неврологии, гематологии, кардиологии, гастроэнтерологии, ортопедии, онкологии, аллергологии и иммунологии, нефрологии, психиатрии и гинекологии.
В 2018 году популярность услуги э-консультации выросла по сравнению с прошлыми годами вдвое. В 2018 году семейные врачи консультировались по 17 сферам с врачами-специалистами как из центральных, так и региональных больниц, а также с партнерами больничной кассы. В третьем квартале текущего года семейные врачи воспользовались э-консультациями 4709 раз, что на 50% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Всего услугой воспользовались 670 семейных врачей по всей Эстонии.