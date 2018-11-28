С нового года расширятся возможности э-консультаций семейных врачей

Со следующего года семейные врачи смогут получать э-консультации у врачей-специалистов по реабилитации и лечению боли, а также у дермавенерологов и сосудистых хирургов.

”Семейные врачи — это разносторонние специалисты, которые могут оказывать медицинскую помощь человеку на протяжении всей его жизни. Если семейный врач хочет проконсультироваться с врачом-специалистом, то он может это сделать в быстрой и удобной для него форме благодаря э-консультации и таким образом проблема со здоровьем у пациента может быть решена и без приема врача-специалиста. Э-консультация позволяет сохранять качество информации, а также экономит время пациентов, потому что теперь не нужно обращаться к врачу-специалисту самостоятельно. Семейный врач сам проконсультируется с врачом-специалистом и в дальнейшем врач-специалист будет координировать лечение пациента. Если в ходе э-консультации врач-специалист решит, что пациенту необходимо пройти контроль, то он сможет его пригласить”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Для обеспечения своевременной и качественной медицинской помощи очень важна совместная работа семейных врачей и врачей-специалистов. Для этого в 2013 году была создана инфосистема, позволяющая семейным врачам консультироваться с врачами-специалистами для уточнения диагноза пациента, а также для назначения ему лечения.