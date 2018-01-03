С нового года изменился порядок разрешения трудовых споров

С 1 января 2018 года начал действовать новый закон о разрешении трудовых споров, благодаря которому разрешение трудовых споров в комиссии по трудовым спорам станет более гибким, передает Министерство социальных дел.

Благодаря закону параллельно с существующей устной процедурой заседания будет разрешено также письменное разрешение споров и подтверждение компромисса. Также стороны трудового спора при помощи руководителя комиссии по трудовым спорам могут проходить согласительную процедуру и обращаться в комиссию и в контексте спора, вызванного исполнением коллективного договора.

Гибкое и способствующее примирению сторон и нахождению компромисса разрешение трудовых споров поможет работникам и работодателям проще прийти к результатам, удовлетворяющим обе стороны.

С вступлением закона в силу утратила действие действовавшая с 2009 года предельная ставка денежного требования в объеме 10 000 евро и к комиссии по разрешению трудовых споров можно обращаться и с большими финансовыми требованиями.

У работников и работодателей в дальнейшем будет больше возможностей, чтобы решать, в комиссию какого региона подавать заявление о трудовом споре. Работник может выбрать место разрешения трудового спора, исходя из своего места жительства, места работы или места жительства или местоположения работодателя. Конкретное отличие в новом законе состоит в том, что комиссия по трудовым спорам отныне не разрешает споры о возмещении ущерба, причиненного профессиональным заболеванием, травмой и смертью.

Комиссии по разрешению трудовых споров по-прежнему относятся к трудовой инспекции.

Кроме того, что к руководителям комиссий по разрешению трудовых споров будут предъявляться более жесткие требования к квалификации, раз в три года будет оцениваться их соответствие данной должности. Требования были установлены также и для сопредседателей, чье участие в работе комиссии в будущем будет несколько меньше, поскольку полномочия руководителя расширятся.

В начале года в должность вступят и новые руководители комиссий по трудовым спорам. Переход к применению новых процедурных норм по разрешению трудовых споров на первых порах может привести к несколько более продолжительным периодам производства.