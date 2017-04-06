”С ними очень много проблем”. Таллинн отказывается от договора со связанной с Сарапуу мусорной фирмой

Руководитель подведомственного Таллиннскому департаменту окружающей среды Таллиннского центра переработки отходов Мартин Гасман сообщил, что они отказываются от договора со связанной с вице-мэром столицы Арво Сарапуу фирмой Baltic Waste Management по части опорожнения контейнеров глубокого заложения, пишет Eesti Ekspress.

Зарытые в землю контейнеры расположены по всему Таллинну, и в последние недели с их опорожнением постоянно возникали проблемы. Зачастую в связи с заполненностью емкостей людям приходилось складывать мусор на тротуарах, дворах и балконах.

”Сейчас мы подготавливаем решение, но BWM уже в курсе, что грядет расторжение договора. С ними очень много проблем, и они не справляются со своей работой”, — отметил Гасман, подчеркнув, что речь идет только о договоре по опорожнению глубинных контейнеров.

По его словам, город планирует вывести услугу по опорожнению глубинных контейнеров на т. н. свободный рынок, когда квартирные товарищества смогут сами выбирать себе фирму по вывозу мусора.